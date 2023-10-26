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Источник: Паршивлюк вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо»

Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Паршивлюк восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе.

«Паршивлюк вернулся к тренировкам в общей группе», — приводит слова источника «РИА Новости».

Паршивлюк получил мышечную травму в середине сентября. Из-за повреждения он пропустил восемь игр во всех турнирах.

34-летний россиянин является воспитанником московского «Спартака». В стан бело-голубых перешёл из «Ростова» летом 2019 года в качестве свободного агента при рыночной стоимости, по информации Transfermarkt, € 3 млн. В нынешнем сезоне принял участие в шести матчах, где результативными действиями не отметился.

На данный момент «Динамо» в МИР РПЛ занимает шестое место с 18 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков. Ближайшие преследователи: «Зенит» (23) и «Крылья Советов» (21).