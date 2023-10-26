«Ливерпуль» — «Тулуза»: стартовые составы команд на матч 3-го тура ЛЕ

Сегодня, 26 октября, состоится матч 3-го тура группы Е Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и французской «Тулузой». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Гомес, Матип, Чемберс, Джонс, Эндо, Гравенберх, Жота, Нуньес, Эллиотт.

«Тулуза»: Ресте, Деслер, Кошта, Николайсен, Диарра, Суасо, Шмидт, Сьерро, Кассерес, Деннум, Даллинга.

Напомним, группу Е Лиги Европы возглавляет «Ливерпуль», набрав шесть очков в двух играх. Английский клуб обыграл бельгийский «Юнион» (2:0) и австрийский ЛАСК (3:1). «Тулуза» находится на втором месте с четырьмя очками. Французы победили ЛАСК (1:0) и сыграли вничью с «Юнионом» (1:1).