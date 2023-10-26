«Будё-Глимт» — «Бешикташ»: Хайкин в стартовом составе на матч ЛК

Сегодня, 26 октября, состоится матч 3-го тура группы D Лиги конференций между норвежским «Будё-Глимт» и турецким «Бешикташем». Встреча пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы:

«Будё-Глимт»: Хайкин, Вембангомо, Мо, Бёртуфт, Бьёркан, Брунстад, Берг, Грёнбек, Сёрли, Мумбанья, Пеллегрино.

«Бешикташ»: Гюнок, Булут, Уйсал, Колли, Масуаку, Онана, Хаджиахметович, Геззаль, Окслейд-Чемберлен, Рашица, Абубакар.

Напомним, за норвежский клуб выступает российский голкипер Никита Хайкин, который появится в матче с первых минут. Кроме того, за турецкую команду заявлен экс-игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, который находится в запасе.

«Будё-Глимт» занимает последнее, четвёртое место с одним очком. «Бешикташ» располагается на третьей позиции с одним очком. Лидером группы является швейцарский «Лугано», у которого четыре очка.