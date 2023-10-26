«Арис» — «Бетис»: гости открыли счёт

Сегодня, 26 октября, проходит матч 3-го тура группы С Лиги Европы между кипрским «Арисом» и испанским «Бетисом». Встреча идёт на стадионе «Альфамега» в Лимасоле, Кипр. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск.

На 74-й минуте Перес открыл счёт.

Напомним, за кипрский клуб выступает россиянин Александр Кокорин, который недавно лечился от травмы паха. 25 октября нападающий присоединился к общей группе, однако на сегодняшнюю игру не попал в заявку.

Группу С Лиги Европы возглавляет «Арис», набрав три очка в двух играх. Кипрский клуб обыграл шотландский «Рейнджерс» (2:1) и проиграл пражской «Спарте» (2:3). «Бетис» находится на последнем, четвёртом месте с тремя очками. Испанцы победили «Спарту» (2:1) и проиграли «Рейнджерсу» (0:1).