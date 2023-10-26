«Арис» без Кокорина проиграл «Бетису»

Сегодня, 26 октября, проходил матч 3-го тура группы С Лиги Европы между кипрским «Арисом» и испанским «Бетисом». Встреча шла на стадионе «Альфамега» в Лимасоле, Кипр. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу испанцев.

На 74-й минуте Айосе Перес открыл счёт.

Напомним, за кипрский клуб выступает россиянин Александр Кокорин, который недавно лечился от травмы паха. 25 октября нападающий присоединился к общей группе, однако на сегодняшнюю игру не попал в заявку.

В итоге «Арис» после трёх сыгранных матчей в групповой стадии Лиги Европы располагается на последней, четвёртой строчке с тремя очками. А «Бетис» поднялся на первое место и в своём активе имеет шесть очков.