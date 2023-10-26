«Астана» обыграла «Балкани» и достигла первой победы в ЛК

Сегодня, 26 октября, проходил матч 3-го тура группы С Лиги конференций между косовским «Балкани» и казахстанской «Астаной». Встреча шла на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине, Косово. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу казахстанцев.

На восьмой минуте полузащитник Камо Оганесян с передачи Макса Эбона открыл счёт.

На девятой минуте Эдвин Куч после подачи Альмира Криёзиу быстро сравнял счёт.

На 24-й минуте защитник Абзал Бейсебеков вновь вывел гостей вперёд.

В итоге после трёх сыгранных матчей в групповой стадии Лиги конференций «Балкани» располагается на третьей строчке с тремя очками. А «Астана» находится на последнем, четвёртом месте с таким же количеством очков.