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«Астана» обыграла «Балкани» и достигла первой победы в ЛК

«Астана» обыграла «Балкани» и достигла первой победы в ЛК
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Сегодня, 26 октября, проходил матч 3-го тура группы С Лиги конференций между косовским «Балкани» и казахстанской «Астаной». Встреча шла на стадионе «Фадиль Вокри» в Приштине, Косово. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу казахстанцев.

На восьмой минуте полузащитник Камо Оганесян с передачи Макса Эбона открыл счёт.

На девятой минуте Эдвин Куч после подачи Альмира Криёзиу быстро сравнял счёт.

На 24-й минуте защитник Абзал Бейсебеков вновь вывел гостей вперёд.

В итоге после трёх сыгранных матчей в групповой стадии Лиги конференций «Балкани» располагается на третьей строчке с тремя очками. А «Астана» находится на последнем, четвёртом месте с таким же количеством очков.

Лига конференций . Группа C. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 19:45 МСК
Балкани
Сува-Река, Косово
Окончен
1 : 2
Астана
Астана, Казахстан
0:1 Оганесян – 7'     1:1 Куч – 8'     1:2 Бейсебеков – 23'    
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