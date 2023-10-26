Стало известно, сколько «Барселона» заработала за победы в играх Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона» заработала € 8,4 млн за победы в первых трёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что указанная сумма — это больше, чем сине-гранатовые заработали в минувшем сезоне. Тогда на текущем отрезке Лиги чемпионов клуб смог пополнить свою казну на € 6,53 млн. При этом подчёркивается, что за весь групповой этап «Барселона» может заработать порядка € 16,8 млн, если одержит победы в трёх оставшихся матчах. За сам факт участия в Лиге чемпионов каталонский клуб уже получил € 15,64 млн.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала девять очков и на текущий момент занимает первое место в группе H. В минувшем туре этого турнира команда Хави обыграла «Шахтёр» со счётом 2:1.