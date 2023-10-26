Радимов: судейский корпус запутался и уже не знает, как вылезти оттуда, куда они вляпались

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал работу арбитров в РПЛ и высказался о решениях ЭСК.

«Читаю тут свежие решения ЭСК по нашему судейству, причём сразу по трём ошибочным эпизодам: неудаление за фол Маркова на Флорентине, неудаление Рахмановича за удар в лицо Клаудиньо и фол Фернандеса на Дзюбе. Снова возникает куча вопросов.

Во-первых, здорово, конечно, что признали решения неверными, хотя бы за это спасибо! Но хочется понять, а как и для чего работает VAR? Он ведь и нужен для того, чтобы подстраховать главных, но получается, этого не происходит. Каманцев говорит, что ЭСК сами хотят понять, почему VAR не вмешался? Так а нам-то, футбольной общественности, болельщикам, простым людям объясните!

В том же эпизоде с Марковым, который чуть ногу легионеру не сломал, ну ведь нельзя говорить, что Карасёв не увидел эпизода, он же показал жёлтую, но какая там жёлтая после такого кровожадного удара? И почему опять не вмешался VAR?

Ну и самое раздражающее — это бесконечный кредит доверия к судье Галимову! Сначала откровенно убил Самару, потом начудил в игре Ростова, после чего его сажают на VAR и он пропускает откровенный удар в лицо Клаудиньо уже в качестве арбитра VAR. Полная профнепригодность! Почему он в принципе работает? Он же дискредитирует и РПЛ и весь судейский корпус, опускает уровень лиги ниже плинтуса, а вы ему продолжаете доверять работу на матчах!

Ощущение, что наш судейский корпус запутался и уже сам не знает, как вылезти оттуда, куда они вляпались!» — написал Радимов своём телеграм-канале.