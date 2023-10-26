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«Ливерпуль» — «Тулуза»: гости сравняли счёт

«Ливерпуль» — «Тулуза»: гости сравняли счёт
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Сегодня, 26 октября, проходит матч 3-го тура группы Е Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и французской «Тулузой». Встреча идёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте Диогу Жота подхватил мяч возле центрального круга, сам протащил его до штрафной, прокинул мимо защитника и пробил низом мимо Ресте в левый угол.

На 16-й минуте Арон Дённум получил передачу от центрального защитника в середине поля и покатил на ход Даллинге, Тейс убежал на рандеву с Келлехером и пробил низом в дальний угол под ногой вратаря.

Лига Европы . Группа E. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
5 : 1
Тулуза
Тулуза, Франция
1:0 Жота – 9'     1:1 Даллинга – 16'     2:1 Эндо – 30'     3:1 Нуньес – 34'     4:1 Гравенберх – 65'     5:1 Салах – 90+3'    

Напомним, группу Е Лиги Европы возглавляет «Ливерпуль», набрав шесть очков в двух играх. Английский клуб обыграл бельгийский «Юнион» (2:0) и австрийский ЛАСК (3:1). «Тулуза» находится на втором месте с четырьмя очками. Французы победили ЛАСК (1:0) и сыграли вничью с «Юнионом» (1:1).

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