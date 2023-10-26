Защитник «Зенита» Алип — о начале сезона: нам теперь совсем нельзя ошибаться

Защитник питерского «Зенита» Нуралы Алип заявил, что из-за потерь очков в начале сезона им совсем нельзя ошибаться.

«С одной стороны, сезон начался непросто, в нескольких матчах потеряли важные очки, отстали от первого места. С другой — это добавляет мотивации и желания сократить отставание от конкурентов, вернуть себе лидерство. Нам теперь совсем нельзя ошибаться и приходится рассчитывать на осечки других команд.

Летом произошла перестройка состава, несколько игроков ушли, им на смену пришли другие. Потребовалось время, чтобы наладить командную игру. Плюс все эти очковые потери — результат мельчайших оплошностей в конкретных эпизодах. Но мы всегда делаем выводы и стараемся избегать ошибок в дальнейшем», — приводит Алипа пресс-служба клуба.