«Будё-Глимт» — «Бешикташ»: хозяева вышли вперёд

Сегодня, 26 октября, проходит матч 3-го тура группы D Лиги конференций между норвежским «Будё-Глимт» и турецким «Бешикташем». Встреча идёт на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

На 29-й минуте Грёнбек открыл счёт.

Напомним, за норвежский клуб выступает российский голкипер Никита Хайкин, который появился в матче с первых минут. Кроме того, за турецкую команду заявлен экс-игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, который находится в запасе.

«Будё-Глимт» занимает последнее, четвёртое место с одним очком. «Бешикташ» располагается на третьей позиции с одним очком. Лидером группы является швейцарский «Лугано», у которого четыре очка.