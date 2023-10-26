«Ливерпуль» — «Тулуза»: Нуньес увеличил преимущество

Сегодня, 26 октября, проходит матч 3-го тура группы Е Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и французской «Тулузой». Встреча идёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте Диогу Жота подхватил мяч возле центрального круга, сам протащил его до штрафной, прокинул мимо защитника и пробил низом мимо Ресте в левый угол.

На 16-й минуте Арон Дённум получил передачу от центрального защитника в середине поля и покатил на ход Даллинге, Тейс убежал на рандеву с Келлехером и пробил низом в дальний угол под ногой вратаря.

На 31-й минуте хозяева быстро разыграли угловой, Джонс отдал на Трента, который навесил в штрафную на Эндо, японец пробил головой из-под Диарра точно в нижний угол.

На 34-й минуте после удара Джонса из пределов штрафной мяч отскочил к Нуньесу, который пробил в ближнюю девятку.

Напомним, группу Е Лиги Европы возглавляет «Ливерпуль», набрав шесть очков в двух играх. Английский клуб обыграл бельгийский «Юнион» (2:0) и австрийский ЛАСК (3:1). «Тулуза» находится на втором месте с четырьмя очками. Французы победили ЛАСК (1:0) и сыграли вничью с «Юнионом» (1:1).