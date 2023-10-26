Фанаты «Челси» против того, что матч их команды с «Вулверхэмптоном» состоится 24 декабря

Группа болельщиков «Челси» (CST) раскритиковала решение английской Премьер-лиги провести матч чемпионата с «Вулверхэмптоном» 24 декабря, накануне католического Рождества.

«Совершенно неприемлемо, что матч запланирован на канун Рождества. С тех пор, как начали распространяться слухи об этом, CST ясно дала понять, что данная дата будет неудобной для болельщиков. Помимо того, что это может создать проблемы для работников местного стадиона, также будет доставлено неудобство болельщикам, которым придётся до него добираться.

Мы просим, чтобы 24 октября состоялась срочная встреча с людьми, которые приняли это решение, и надеемся, что она состоится и на ней будет присутствовать группа фанатов «Вулвз» и представители Ассоциации футбольных болельщиков. CST просит Премьер-лигу проконсультироваться с болельщиками и отменить это решение», — сказано в заявлении на официальном сайте CST.