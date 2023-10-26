«Аль-Иттихаду» не хватило гола Бензема для победы над «Аль-Хазмом»

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 11-го тура Саудовской Про-Лиги между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Хазмом». Команды играли на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Встреча завершилась вничью 2:2.

Первый гол в матче был забит на 26-й минуте. Его автором стал бывший игрок мадридского «Реала» Карим Бензема. Голевую передачу на свой счёт записал экс-футболист «Челси» Н'Голо Канте. Гости смогли сравнять счёт на 64-й минуте. Отличился нападающий Мохаммед Аль-Тани. Защитник Хасан Кадеш, отправивший мяч в ворота «Аль-Хазма» на 81-й минуте, вновь вывел свою команду вперёд. Однако спустя пять минут форвард Фаиз Селемани снова сравнял счёт.

После этой ничьей в активе «Аль-Иттихада» стало 21 очко. Команда идёт на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Аль-Хазм» с семью очками расположился на 17-м месте.

Полная трансляция матча Про-лиги Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko.