Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алип: перед сезоном бразильцам сказали выучить сто слов по-русски

Алип: перед сезоном бразильцам сказали выучить сто слов по-русски
Комментарии

Защитник питерского «Зенита» Нуралы Алип рассказал, на каком языке они общаются в защите, а также заявил, что перед сезоном бразильцам сказали выучить сто слов по-русски.

«На каком языке общаемся в защите? На ломаном английском (смеётся). Знаю те слова и термины, которые могут пригодиться на поле. А ещё перед началом сезона бразильцам сказали выучить сто слов по-русски. Дуглас Сантос более-менее уже знает язык, Родригао понемногу подтягивается. Страхиня Эракович тоже хорошо понимает русский. Так что всё довольно легко.

На тренировках отрабатываются и наигрываются разные варианты, которые как раз и помогают достичь максимального взаимопонимания в матчах», — приводит слова Алипа пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Алип не опасается, что станет играть меньше с восстановлением Родригао
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android