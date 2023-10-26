Алип: перед сезоном бразильцам сказали выучить сто слов по-русски

Защитник питерского «Зенита» Нуралы Алип рассказал, на каком языке они общаются в защите, а также заявил, что перед сезоном бразильцам сказали выучить сто слов по-русски.

«На каком языке общаемся в защите? На ломаном английском (смеётся). Знаю те слова и термины, которые могут пригодиться на поле. А ещё перед началом сезона бразильцам сказали выучить сто слов по-русски. Дуглас Сантос более-менее уже знает язык, Родригао понемногу подтягивается. Страхиня Эракович тоже хорошо понимает русский. Так что всё довольно легко.

На тренировках отрабатываются и наигрываются разные варианты, которые как раз и помогают достичь максимального взаимопонимания в матчах», — приводит слова Алипа пресс-служба клуба.