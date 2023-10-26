Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Абердин» — ПАОК: шотландцы забили второй

«Абердин» — ПАОК: шотландцы забили второй
Комментарии

Сегодня, 26 октября, проходит матч 3-го тура группы G Лиги конференций между шотландским «Абердином» и греческим ПАОКом. Встреча идёт на стадионе «Питтодри» в Абердине, Шотландия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

На 50-й минуте Боян Миовски с передачи Джека Маккензи открыл счёт.

На 58-й минуте Данте Польвара с передачи Бояна Миовски увеличил преимущество.

Напомним, за греческий клуб выступает россиянин Магомед Оздоев, который остался на скамейке запасных.

Лига конференций . Группа G. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Абердин
Абердин, Шотландия
Окончен
2 : 3
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Миовски – 50'     2:0 Польвара – 58'     2:1 Десподов – 73'     2:2 Виейринья – 84'     2:3 Шваб – 90+6'    

ПАОК занимает первое место с шестью очками. «Абердин» находится на последнем, четвёртом месте с одним очком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android