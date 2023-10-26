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Экс-игрок «Барселоны» Вилья: испытываю симпатию к Гави, его можно назвать ветераном клуба

Экс-игрок «Барселоны» Вилья: испытываю симпатию к Гави, его можно назвать ветераном клуба
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Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья поделился мнением о полузащитнике сине-гранатовых Гави.

«Я больше не знаю, стоит ли называть его молодым игроком, ведь он так много времени провёл в команде. Его уже почти можно назвать ветераном. У меня к нему довольно сильная симпатия, потому что он очень силён индивидуально и крайне разносторонний. Очень приятно наблюдать за ним с технической точки зрения, он не испытывает проблем, чтобы упасть на землю и выбить головой мяч из ног соперника. Он — конкурентоспособный зверь, обладающий качеством и большим потенциалом», — приводит слова Вильи Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне Ла Лиги Гави сыграл в десяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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