«Абердин» — ПАОК: греки отыграли один
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Сегодня, 26 октября, проходит матч 3-го тура группы G Лиги конференций между шотландским «Абердином» и греческим ПАОКом. Встреча идёт на стадионе «Питтодри» в Абердине, Шотландия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
На 50-й минуте Боян Миовски с передачи Джека Маккензи открыл счёт.
На 58-й минуте Данте Польвара с передачи Бояна Миовски увеличил преимущество.
На 74-й минуте Десподов отыграл один мяч.
Напомним, за греческий клуб выступает россиянин Магомед Оздоев, который остался на скамейке запасных и появился на поле на 63-й минуте.
Лига конференций . Группа G. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Абердин
Абердин, Шотландия
Окончен
2 : 3
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Миовски – 50' 2:0 Польвара – 58' 2:1 Десподов – 73' 2:2 Виейринья – 84' 2:3 Шваб – 90+6'
ПАОК занимает первое место с шестью очками. «Абердин» находится на последнем, четвёртом месте с одним очком.
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