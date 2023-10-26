«Абердин» — ПАОК: греки отыграли один

Сегодня, 26 октября, проходит матч 3-го тура группы G Лиги конференций между шотландским «Абердином» и греческим ПАОКом. Встреча идёт на стадионе «Питтодри» в Абердине, Шотландия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

На 50-й минуте Боян Миовски с передачи Джека Маккензи открыл счёт.

На 58-й минуте Данте Польвара с передачи Бояна Миовски увеличил преимущество.

На 74-й минуте Десподов отыграл один мяч.

Напомним, за греческий клуб выступает россиянин Магомед Оздоев, который остался на скамейке запасных и появился на поле на 63-й минуте.

ПАОК занимает первое место с шестью очками. «Абердин» находится на последнем, четвёртом месте с одним очком.