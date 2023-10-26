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Российский голкипер «Карабаха» Лунёв пропустил пять мячей от «Байера»

Российский голкипер «Карабаха» Лунёв пропустил пять мячей от «Байера»
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Сегодня, 26 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между немецким «Байером» и азербайджанским «Карабахом». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Первый гол был забит уже на пятой минуте. Его автором стал полузащитник «Байера» Флориан Вирц. На 16-й минуте гости сравняли счёт. Гол с пенальти забил защитник Турал Байрамов. На 29-й минуте защитник Алехандро Гримальдо вновь вывел «Байер» вперёд. До перерыва хозяева успели забить ещё один мяч. Гол на счету форварда Виктора Бонифасе. На 54-й минуте испанец Гримальдо оформил дубль. Пятый мяч забил защитник Эдмон Тапсоба на 57-й минуте.

После этой победы в активе «Байера» стало девять очков. Немцы возглавляют таблицу группы Н. «Карабах» с шестью очками идёт на втором месте.

Лига Европы . Группа H. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
5 : 1
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Вирц – 6'     1:1 Байрамов – 16'     2:1 Гримальдо – 29'     3:1 Бонифасе – 36'     4:1 Гримальдо – 55'     5:1 Тапсоба – 57'    
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