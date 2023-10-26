Российский голкипер «Карабаха» Лунёв пропустил пять мячей от «Байера»

Сегодня, 26 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между немецким «Байером» и азербайджанским «Карабахом». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, Германия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:1.
Первый гол был забит уже на пятой минуте. Его автором стал полузащитник «Байера» Флориан Вирц. На 16-й минуте гости сравняли счёт. Гол с пенальти забил защитник Турал Байрамов. На 29-й минуте защитник Алехандро Гримальдо вновь вывел «Байер» вперёд. До перерыва хозяева успели забить ещё один мяч. Гол на счету форварда Виктора Бонифасе. На 54-й минуте испанец Гримальдо оформил дубль. Пятый мяч забил защитник Эдмон Тапсоба на 57-й минуте.
После этой победы в активе «Байера» стало девять очков. Немцы возглавляют таблицу группы Н. «Карабах» с шестью очками идёт на втором месте.
- 28 октября 2023
-
01:58
-
01:45
-
01:36
-
01:19
-
00:52
-
00:48
-
00:46
-
00:27
-
00:25
-
00:18
-
00:12
-
00:09
-
00:09
-
00:01
- 27 октября 2023
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:38
-
23:31
-
23:30
-
23:27
-
23:18
-
23:13
-
23:05
-
22:58
-
22:58
-
22:53
-
22:52
-
22:47
-
22:38
-
22:32
-
22:31
-
22:22
-
22:21
-
22:16