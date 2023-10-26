«Ливерпуль» уверенно обыграл «Тулузу» в ЛЕ

Сегодня, 26 октября, проходил матч 3-го тура группы Е Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и французской «Тулузой». Встреча шла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу англичан. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На девятой минуте Диогу Жота подхватил мяч возле центрального круга, сам протащил его до штрафной, прокинул мимо защитника и пробил низом мимо Ресте в левый угол.

На 16-й минуте Арон Дённум получил передачу от центрального защитника в середине поля и покатил на ход Даллинге, Тейс убежал на рандеву с Келлехером и пробил низом в дальний угол под ногой вратаря.

На 31-й минуте хозяева быстро разыграли угловой, Джонс отдал на Трента, который навесил в штрафную на Эндо, японец пробил головой из-под Диарра точно в нижний угол.

На 34-й минуте после удара Джонса из пределов штрафной мяч отскочил к Нуньесу, который пробил в ближнюю девятку.

На 65-й минуте Дарвин Нуньес убрал Николайсена, вышел один на один с Ресте, обыграл его и бил по пустым воротам, но умудрился попасть в штангу. Мяч отскочил к Гравенберху, который ещё раз обыграл Ресте и забил.

На 90+3-й минуте Мохамед Салах забил очередной мяч.

После трёх сыгранных матчей в Лиге Европы «Ливерпуль» располагается на первой строчке с девятью очками. «Тулуза» находится на втором месте с четырьмя очками.