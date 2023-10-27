«Рома» обыграла «Славию» в матче Лиги Европы и возглавила группу G

Завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором итальянская «Рома» играла с чешской «Славией». Матч проходил на стадионе «Олимпико» в Риме. Встреча завершилась победой «волков» со счётом 2:0.

Уже на первой минуте встречи с передачи Стефана Эль-Шаарави счёт открыл полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове. На 17-й минуте игры преимущество хозяев удвоил нападающий Ромелу Лукаку. Результативным пасом вновь отметился Эль-Шаарави.

Таким образом, после трёх туров группового этапа Лиги Европы команда Жозе Моуринью набрала девять очков и занимает первое место в квартете G. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Славия» заработала шесть очков и располагается на втором месте в группе.