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«Рома» обыграла «Славию» в матче Лиги Европы и возглавила группу G

«Рома» обыграла «Славию» в матче Лиги Европы и возглавила группу G
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Завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором итальянская «Рома» играла с чешской «Славией». Матч проходил на стадионе «Олимпико» в Риме. Встреча завершилась победой «волков» со счётом 2:0.

Уже на первой минуте встречи с передачи Стефана Эль-Шаарави счёт открыл полузащитник «Ромы» Эдоардо Бове. На 17-й минуте игры преимущество хозяев удвоил нападающий Ромелу Лукаку. Результативным пасом вновь отметился Эль-Шаарави.

Таким образом, после трёх туров группового этапа Лиги Европы команда Жозе Моуринью набрала девять очков и занимает первое место в квартете G. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Славия» заработала шесть очков и располагается на втором месте в группе.

Лига Европы . Группа G. 3-й тур
26 октября 2023, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Бове – 1'     2:0 Лукаку – 17'    
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