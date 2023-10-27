Президент «Атлетико»: теперь есть три проблемы: рефери, VAR, VOR, VIR… Я бы VAR убрал

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо на IX гала-концерте премии «Альтруизм» заявил, что VAR – это полный бардак и его надо убрать.

«Я с самого начала сказал, что VAR является бардаком. Теперь есть три проблемы: рефери, VAR, VOR, VIR… Я бы, конечно, VAR убрал», — приводит слова Сересо AS.

Напомним, ранее появилась информация о том, что с сезона-2021/2022 в Испании существует так называемая операционная комната (ВОР), из которой контролируют решения VAR и могут связываться с судьями. Это противоречит международным правилам.

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации выступил с опровержением этих сведений, заявив, что комната нужна для информирования о технических проблемах.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.