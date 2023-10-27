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Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС

Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не вошёл в финальную тройку номинантов на приз самому ценному игроки МЛС, сообщается на официальном сайте лиги.

На победу претендуют Лусиано Акоста («Цинциннати»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»).

При этом аргентинец попал в финальную тройку номинантов на приз лучшему новичку МЛС. На победу также претендуют Георгиос Якумакис («Атланта Юнайтед») и Эдуард Левен («Сент-Луис Сити»).

Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт аргентинского нападающего с клубом рассчитан до декабря 2025 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач.

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