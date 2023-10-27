Роналдиньо одним словом описал Анчелотти

Бывший игрок «Милана» и «Барселоны» Роналдиньо высказался о главном тренере «Реала» Карло Анчелотти.

«Отличный тренер и замечательный человек. Тот факт, что он всё ещё работает и год за годом показывает высокий уровень, даёт представление о его огромных способностях. Мне кажется, «великий» — лучшее слово, чтобы описать его», — приводит слова Роналдиньо Football Italia.

Напомним, Карло Анчелотти находится у руля «Реала» с 2021 года. Перед этим итальянский специалист был главным тренером «Эвертона». Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона Анчелотти возглавит национальную команду Бразилии.

При этом 25 октября стало известно, что «Реал» предложил специалисту новый контракт. Стороны ведут переговоры.

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