Экс-игрок сборной Украины Алиев рассказал, сколько миллионов проиграл в казино

Бывший украинский футболист Александр Алиев рассказал, сколько проиграл в казино.

«Сколько я оставил в казино? Где-то $ 2,5-3 млн точно оставил. Было у меня такое, что за ночь проиграл в Киеве $ 110 тысяч. Была ли это зависимость? Можно сказать, что да. Хотя я в большинстве своём ставил в автоматах. Люблю, где ярко сияет, горит. Я и выигрывал тоже. Какой самый большой выигрыш? Где-то $ 100-130 тысяч выиграл», — приводит слова Алиева Sport24.ua.

Алиев наиболее известен по выступлению за киевское «Динамо», цвета которого защищал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Кроме того, Александр провёл два сезона в России – за «Локомотив» и «Анжи». Украинец завершил карьеру в 2021 году. Последним клубом игрока стал «Джуниорс Шпитьки».

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