Джуд Беллингем — об 11 забитых мячах на старте сезона: я просто жду матча и наслаждаюсь им

Полузащитник «Реала Мадрид» Джуд Беллингем высказался о своей результативности за новый клуб в начале сезона.

«Да-да, я в хорошем состоянии для игры. Я очень рад. Просто жду каждого матча и наслаждаюсь им. Для меня немного удивительно, что я забил 11 голов, но я очень счастлив, что могу помочь своей команде.

Песня болельщиков? The Beatles, конечно. Я люблю The Beatles, и у меня волосы встают дыбом, когда я слышу, как болельщики скандируют моё имя под их песню», — приводит слова Беллингема TVE.

Беллингем перешёл в «Реал» из «Боррусии» Дортмунд в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего полузащитника в € 150 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем провёл 12 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.

После 10 туров чемпионата Испании «Реал» занимает первое место с 25 очками. На втором месте расположилась «Жирона» (25 очков).

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