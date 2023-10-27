Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» составил список кандидатов на замену Сандро Тонали

«Ньюкасл» составил список кандидатов на замену Сандро Тонали
Аудио-версия:
Комментарии

«Ньюкасл» определился с кандидатами на замену итальянскому полузащитнику Сандро Тонали, который был обвинён в совершении нелегальных ставок.

Как сообщает The Athletic, руководство английского клуба составило список претендентов на свободную позицию. В сферу интересов «сорок» входят Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Жоау Пальинья («Фулхэм») и Амаду Онана («Эвертон»).

26 октября стало известно, что Итальянская федерация футбола дисквалифицировала Сандро Тонали за ставки на 10 месяцев.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за € 64 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Материалы по теме
Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев за ставки. Долги игрока перед кредиторами — € 3 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android