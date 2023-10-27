«Ньюкасл» составил список кандидатов на замену Сандро Тонали

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«Ньюкасл» определился с кандидатами на замену итальянскому полузащитнику Сандро Тонали, который был обвинён в совершении нелегальных ставок.

Как сообщает The Athletic, руководство английского клуба составило список претендентов на свободную позицию. В сферу интересов «сорок» входят Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Жоау Пальинья («Фулхэм») и Амаду Онана («Эвертон»).

26 октября стало известно, что Итальянская федерация футбола дисквалифицировала Сандро Тонали за ставки на 10 месяцев.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за € 64 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.