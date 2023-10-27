Эмилиано Мартинес ответил, в каком случае он покинет «Астон Виллу»

Голкипер английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, в каком случае покинет команду.

«Ещё в первых своих интервью я говорил о том, что уверен в способности «Астон Виллы» выиграть чемпионат Англии или Лигу чемпионов. Придерживаюсь этого мнения и сейчас. Я уйду из «Астон Виллы» только после победы в АПЛ или Лиге чемпионов», — приводит слова Мартинеса ITASportPress.

31-летний Мартинес играет за «Астон Виллу» с 2020 года. Голкипер провёл за бирмингемцев 12 матчей в текущем сезоне, в которых четыре раза сыграл на ноль. Его контракт с клубом действует до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 28 млн.

После девяти туров АПЛ «Астон Вилла» занимает пятое место с 19 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (21 очко).