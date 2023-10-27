«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении Педри из «Барселоны»

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Педри.

Как ссобщает Todofichajes, футболист нравится наставнику «горожан» Хосепу Гвардиоле. Сумма трансфера может составить порядка € 100 млн. «Барселоне» такой трансфер помог бы улучшить финансовое положение клуба.

20-летний Педри перешёл в «Барселону» в 2019 году из «Лас-Пальмаса» за € 17,5 млн. Один сезон полузащитник провёл в аренде в своём родном клубе. Контракт Педри с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает испанца в € 100 млн.

Следующий матч «Барселона» проведёт с мадридским «Реалом». Встреча состоится в субботу, 28 октября. Начало игры — в 17:15 мск. «Эль класико» пройдёт на домашнем поле каталонцев.

17-летний дебютант Гиу принёс «Барселоне» победу над «Атлетиком»:

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