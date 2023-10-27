Де Дзерби прокомментировал победу «Брайтона» над «Аяксом» в Лиге Европы

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды над «Аяксом» в Лиге Европы.

«Мы сыграли отличный матч и заслужили победу. Может, даже должны были победить крупнее. Но самое важное для меня — то, что не пропустили. Теперь нас ждёт другой важный матч в воскресенье», — приводит слова Де Дзерби BBC.

Напомним, во встрече 3-го тура группового этапа Лиги Европы английский «Брайтон» играл с нидерландским «Аяксом». Матч проходил на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Эта игра завершилась победой «чаек» со счётом 2:0.

После трёх туров группового этапа Лиги Европы команда итальянского специалиста Де Дзерби набрала четыре очка и занимает третье место в группе B. В ближайшем туре АПЛ «Брайтон» сыграет дома с «Фулхэмом».