Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 13-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 13-го тура РПЛ сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 октября, матчем «Рубин» — «Балтика» стартует 13-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

В 13-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

27 октября, пятница:

«Рубин» — «Балтика» (Казань, 19:00 мск).

28 октября, суббота:

«Факел» — «Спартак» (Воронеж, 14:00 мск);

«Ростов» — «Локомотив» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск);

«Крылья Советов» — «Оренбург» (Самара, 16:30 мск);

«Зенит» — «Ахмат» (Санкт-Петербург, 19:00 мск).

29 октября, воскресенье:

«Пари НН» — «Сочи» (Нижний Новгород, 14:00 мск);

«Динамо» — «Урал» (Москва, 16:30 мск);

ЦСКА — «Краснодар» (Москва, 19:30 мск).

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

«Краснодар» после 12 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу, набрав 28 очков. Второе место в чемпионате занимает действующий чемпион России «Зенит», набравший 23 очка. Третье место у самарских «Крыльев Советов» (21).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android