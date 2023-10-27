Чемпионат России по футболу: расписание матчей 13-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 27 октября, матчем «Рубин» — «Балтика» стартует 13-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
В 13-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
27 октября, пятница:
«Рубин» — «Балтика» (Казань, 19:00 мск).
28 октября, суббота:
«Факел» — «Спартак» (Воронеж, 14:00 мск);
«Ростов» — «Локомотив» (Ростов-на-Дону, 16:30 мск);
«Крылья Советов» — «Оренбург» (Самара, 16:30 мск);
«Зенит» — «Ахмат» (Санкт-Петербург, 19:00 мск).
29 октября, воскресенье:
«Пари НН» — «Сочи» (Нижний Новгород, 14:00 мск);
«Динамо» — «Урал» (Москва, 16:30 мск);
ЦСКА — «Краснодар» (Москва, 19:30 мск).
«Краснодар» после 12 туров Российской Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу, набрав 28 очков. Второе место в чемпионате занимает действующий чемпион России «Зенит», набравший 23 очка. Третье место у самарских «Крыльев Советов» (21).