Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 10-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 27 октября, матчем «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» стартует 10-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.
В 10-м туре чемпионата Англии состоятся следующие десять встреч:
27 октября, пятница:
«Крисал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, 22:00 мск).
28 октября, суббота:
«Челси» — «Брентфорд» (Лондон, 14:30 мск);
«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» (Лондон, 17:00 мск);
«Борнмут» — «Бёрнли» (Борнмут, 17:00 мск);
«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» (Вулверхэмптон, 19:30 мск).
29 октября, воскресенье:
«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон» (Лондон, 16:00 мск);
«Астон Вилла» — «Лутон Таун» (Бирмингем, 17:00 мск);
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм» (Брайтон энд Хоув, 17:00 мск);
«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» (Ливерпуль, 17:00 мск);
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (Манчестер, 18:30 мск).
После девяти сыгранных туров «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе команды 23 очка. На втором месте идёт «Манчестер Сити» (21). На третьей строчке расположился «Арсенал» (21).