Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 10-го тура АПЛ сезона-2023/2024

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Сегодня, 27 октября, матчем «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» стартует 10-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

В 10-м туре чемпионата Англии состоятся следующие десять встреч:

27 октября, пятница:

«Крисал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, 22:00 мск).

28 октября, суббота:

«Челси» — «Брентфорд» (Лондон, 14:30 мск);

«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» (Лондон, 17:00 мск);

«Борнмут» — «Бёрнли» (Борнмут, 17:00 мск);

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл Юнайтед» (Вулверхэмптон, 19:30 мск).

29 октября, воскресенье:

«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон» (Лондон, 16:00 мск);

«Астон Вилла» — «Лутон Таун» (Бирмингем, 17:00 мск);

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм» (Брайтон энд Хоув, 17:00 мск);

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» (Ливерпуль, 17:00 мск);

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (Манчестер, 18:30 мск).

После девяти сыгранных туров «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе команды 23 очка. На втором месте идёт «Манчестер Сити» (21). На третьей строчке расположился «Арсенал» (21).