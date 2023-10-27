Хавбек «Пари НН» Трошечкин — о матче со «Спартаком»: недовольны своей игрой

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин признался, что футболисты нижегородской команды остались недовольны своими действиями в проигранном «Спартаку» (0:2) матче РПЛ.

«Я бы не делал выводов о качестве нашей игры по количеству ударов и моментов, созданных в первом тайме. А то, что мы недовольны своей игрой, это так. Почему не получилось рубки, не знаю — «Спартак» спросите. Когда у нас человек с линии вратарской по мячу не попал, наверное, они немножко запереживали за результат. В этом матче у нас была какая-то нервозность в действиях. Она присутствовала в элементарных эпизодах. Будем разбираться. Такие игры тоже бывают. Каждый в себе чуть-чуть покопается, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Не было ли недооценки соперника? «Спартака» (улыбается)? Нет, ну давайте уже… Какая недооценка «Спартака»? На выезде? Ну куда (улыбается)?» — приводит слова Трошечкина издание «Известия».

Матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» закончился победой красно-белых со счётом 2:0.