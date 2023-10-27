Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 10-го тура Серии А сезона-2023/2024
Сегодня, 27 октября, матчем «Дженоа» и «Салернитаны» стартует 10-й тур итальянской Серии А сезона-2023/2024. Игры этого тура чемпионата Италии запланированы на 27, 28, 29 и 30 октября. Центральный матч тура «Наполи» — «Милан» состоится в воскресенье, 29 октября.
Италия, Серия А, сезон-2023/2024, 10-й тур:
Пятница, 27 октября
- 21:45 мск. «Дженоа» — «Салернитана»
Суббота, 28 октября
- 16:00 мск. «Сассуоло» — «Болонья»
- 19:00 мск. «Лечче» — «Торино»
- 21:45 мск. «Ювентус» — «Верона»
Воскресенье, 29 октября
- 13:30 мск. «Кальяри» — «Фрозиноне»
- 16:00 мск. «Монца» — «Удинезе»
- 19:00 мск. «Интер» Милан — «Рома»
- 21:45 мск. «Наполи» — «Милан»
Понедельник, 30 октября
- 19:30 мск. «Эмполи» — «Аталанта»
- 21:45 мск. «Лацио» — «Фиорентина»
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