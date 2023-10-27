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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 10-го тура Серии А сезона-2023/2024

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 10-го тура Серии А сезона-2023/2024
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Сегодня, 27 октября, матчем «Дженоа» и «Салернитаны» стартует 10-й тур итальянской Серии А сезона-2023/2024. Игры этого тура чемпионата Италии запланированы на 27, 28, 29 и 30 октября. Центральный матч тура «Наполи» — «Милан» состоится в воскресенье, 29 октября.

Италия, Серия А, сезон-2023/2024, 10-й тур:

Пятница, 27 октября

  • 21:45 мск. «Дженоа» — «Салернитана»

Суббота, 28 октября

  • 16:00 мск. «Сассуоло» — «Болонья»
  • 19:00 мск. «Лечче» — «Торино»
  • 21:45 мск. «Ювентус» — «Верона»

Воскресенье, 29 октября

  • 13:30 мск. «Кальяри» — «Фрозиноне»
  • 16:00 мск. «Монца» — «Удинезе»
  • 19:00 мск. «Интер» Милан — «Рома»
  • 21:45 мск. «Наполи» — «Милан»

Понедельник, 30 октября

  • 19:30 мск. «Эмполи» — «Аталанта»
  • 21:45 мск. «Лацио» — «Фиорентина»
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