Алдонин: «Краснодар» — лидер, но игра в Москве с ЦСКА будет серьёзным испытанием

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче армейцев с «Краснодаром». Игра 13-го тура РПЛ состоится в воскресенье, 29 октября.

«Матч будет сложным не только для ЦСКА, но и для «Краснодара». Да, быки сейчас лидеры, но игра в Москве будет серьёзным испытанием. Понятно, что у ЦСКА сложности с составом и обороной из-за дисквалификаций и травм, но это конкурентноспособная команда. Есть проблемы с результатом, однако это складывается из-за того, что это одна из самых молодых команд лиги.

Мне бы хотелось, чтобы интрига в чемпионате была живой как можно дольше. «Краснодар» — очень интересный коллектив со своими лидерами в каждой линии. Очень квалифицированная команда, играют в хороший футбол. Неслучайно они занимают первое место — выглядят стабильнее всех в чемпионате», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.