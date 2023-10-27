«Ньюкасл» изучает возможность снижения зарплаты Тонали из-за дисквалификации

Английский «Ньюкасл Юнайтед» изучает возможность снижения зарплаты полузащитника Сандро Тонали после того, как он был дисквалифицирован на 10 месяцев за нелегальные ставки. Об этом сообщает Daily Telegraph.

По информации источника, внутри клуба уже начались обсуждения с юристами по поводу возможности сокращения зарплаты футболиста. При этом руководство клуба ещё не определилось со следующим шагом в отношении Сандро, так как благополучие игрока является приоритетом для «Ньюкасл Юнайтед».

23-летний итальянец — один из самых высокооплачиваемых футболистов англичан.

Напомним, вчера, 26 октября, стало известно, что Итальянская федерация футбола дисквалифицировала Сандро Тонали за ставки на 10 месяцев.

Тонали перешёл в «Ньюкасл» из «Милана» в минувшее трансферное окно за € 64 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сорок» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.