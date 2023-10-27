Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абдуллахи: я бы отдал «Золотой мяч» Роналду

Абдуллахи: я бы отдал «Золотой мяч» Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Самину Абдуллахи признался, что отдал бы «Золотой мяч» португальскому нападающему Криштиану Роналду.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Криштиану Роналду. Для меня он всё равно лучший — независимо от того, где выступает», — приводит слова Самину Абдуллахи интернет-портал «Евро-Футбол.Ру».

38-летний Роналду играет в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября. Ранее в СМИ появилась информация, что Лионелю Месси досрочно сообщили о победе в голосовании за «Золотой мяч». В минувшем сезоне нападающий «Интер Майами» принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 голевыми передачами. В начале сезона Лионель выступал за «ПСЖ». Кроме того, футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Материалы по теме
Лидеры по количеству выигранных «Золотых мячей». Кто, кроме Месси и Роналду?
Истории
Лидеры по количеству выигранных «Золотых мячей». Кто, кроме Месси и Роналду?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android