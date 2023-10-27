Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: матч с ЦСКА — принципиальная встреча, будет непросто

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о предстоящем матче «быков» с ПФК ЦСКА. Игра 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 состоится в воскресенье, 29 октября. Начало матча — в 19:30 мск.

«Будет интересный матч. Не думаю, что будет много голов, потому что и для ЦСКА, и для «Краснодара» это принципиальная встреча. «Краснодар» захочет победить, но будет непросто. Смогут ли «быки» удержаться на лидирующих местах, будет зависеть от длины скамейки. Это важный момент. Но и не надо отпускать свою игру, отдавать инициативу. Нужно продолжать играть в том же духе, с эмоциями и созданием голевых ситуаций», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.