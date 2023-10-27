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Личка: давление испытывает человек, работающий по 12 часов за 15 тысяч рублей

Личка: давление испытывает человек, работающий по 12 часов за 15 тысяч рублей
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о давлении при работе на своей должности.

«Давление испытывает человек, работающий по 12 часов в «Пятёрочке» за 15 тысяч рублей, с двумя детьми и ипотекой. А мы (тренеры — Прим. «Чемпионата») счастливые люди», — сказал Личка в шоу «Игра без мяча» на You-Tube канале РПЛ.

Напомним, Личка возглавил «Динамо» после окончания предыдущего сезона. Предыдущим местом работы чешского специалиста был «Оренбург», который под его руководством занял седьмое место в чемпионате России, заработав 46 очков.

После 12 сыгранных матчей «Динамо» находится на шестой строчке в РПЛ, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший 28 очков.

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