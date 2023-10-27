Хавбек «Пари НН» Трошечкин: судьи не повлияли на результат матча со «Спартаком»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин считает, что судейская бригада, работавшая на матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2), не повлияла на итоговый результат встречи.

«С чем связана жёсткость в концовке игры, из-за которой удалили Кирилла Гоцука? Ну, тут такая ситуация… Во-первых, мы в этом матче проиграли сами — и на судей не пеняем. В этой игре они на результат не влияли. Просто есть пара моментов, когда элементарные вещи пропускаются. Они вызывают негативные эмоции, особенно в концовке. Особенно когда результат не в нашу пользу. Собственно, от этого первая жёлтая Гоцука и моя жёлтая. Вторую жёлтую Кирилл получил за срыв атаки. Но потом судье все выговаривали за момент с Александровым, потому что там явно был пропущен удар в лицо. Поэтому такая реакция», — приводит слова Трошечкина издание «Известия».

Матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» закончился победой красно-белых со счётом 2:0.