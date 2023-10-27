Дьяков: Личка в «Динамо» пока не может подобрать правильный подход к футболистам

Бывший футболист «Динамо» и ряда других российских клубов Виталий Дьяков считает, что Марцел Личка не может подобрать правильный подход к футболистам московской команды.

«Урал» круто стартанул, шёл в лидерах, но сейчас есть спад. Последнее поражение от аутсайдера «Сочи» 1:4 — больно и неприятно.

Личка в «Динамо» пока не может подобрать правильный подход к футболистам, либо игроки не могут понять требования. Интересно наблюдать за ним, но не всё получается. Надо дать ещё время, команда может скоро преобразиться. Состав у «Динамо» очень сильный. Пока у них что-то не складывается. В начале у них было много проблем в обороне, но забивали. В последних матчах «Динамо» мало забивает. Плюс Лещук заменил Шунина — прилично выступает», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.