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Газзаев поддержал идею подачи Россией заявки на проведение Евро 2036 или 2040 года

Газзаев поддержал идею подачи Россией заявки на проведение Евро 2036 или 2040 года
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев положительно оценил идею подачи Россией заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2036 или 2040 году.

«Считаю, что подача Россией заявки на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году будет абсолютно здравым и умным решением. Текущая политическая ситуация в мире не будет длиться вечно. На мой взгляд, для этого предложения есть все основания.

У нас прекрасная инфраструктура. В 2018 году страна провела лучший чемпионат мира по своей организации, безопасности и спортивной составляющей. Можно даже сказать, что он запомнился болельщикам со всего мира как лучший праздник футбола в истории мировых первенств. Я полностью поддержу данную инициативу РФС», — приводит слова Валерия Газзаева RT.

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