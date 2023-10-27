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Барселона — Реал: дата и время начала эль класико, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Реал»: дата и время начала «эль класико», где смотреть прямую трансляцию
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В субботу, 28 октября, в матче 11-го тура испанской Ла Лиги встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 11-й тур
28 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга «Реал» одержал победу со счётом 3:1, а во втором круге выиграла «Барселона» — 2:1.

В сезоне-2023/2024 «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Карло Анчелотти набрала 25 очков в 10 матчах. «Барселона» находится на третьей строчке, заработав 24 очка.

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