Генсек РФС — о рейтинге ФИФА: сборная России могла бы быть на более высокой позиции

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о рейтинге сборных Международной федерации футбола (ФИФА).

«Задавал вопрос главному тренеру, является ли место в рейтинге ФИФА мотивацией для сборной. Конечно, игрокам проще ориентироваться на турнирную таблицу, чем на рейтинг сборных. Это достаточно условная категория, правила расчёта этого рейтинга достаточно спорные.

Уверен, что мы могли бы быть на более высокой позиции. Большое количество встреч, которые мы сыграли вничью, в том числе потому что товарищеские матчи отличаются в психологическом плане. Выкладываться из последних сил, рисковать получить травму, когда не всегда понимаешь, ради чего ты играешь, тяжело. В том числе поэтому рейтинг не улучшился. Наша задача — совсем другие места в рейтинге», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России располагается на 39-м месте в рейтинге ФИФА.