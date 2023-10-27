Хавбек «Пари НН» Трошечкин: Юран крут психологией. Берёт статусом

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о главном тренере нижегородской команды Сергее Юране.

«Чем крут Сергей Юран? Психологией. Говорит ли он что-то конкретное в раздевалке? Он чувствует, статусом берёт. Никаких таких цитат не приводит. Просто он сам поиграл на высоком уровне, прошёл через многое и как тренер, и как игрок. Поэтому ему не нужно ничего особо выдумывать. Он сам знает, как здесь всё работает — в нашем футболе в том числе», — приводит слова Трошечкина издание «Известия».

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. После 12 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 нижегородцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Юрана сыграет с «Сочи» на домашней арене.