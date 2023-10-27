Гладилин: «Спартаку» будет трудно взять очки в Воронеже — у «Факела» опытный тренер

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче красно-белых в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежский «Факелом».

«Спартаку» будет очень тяжело с «Факелом». У соперников опытный тренер — Ташуев, да и играют в гостях. Абаскалю будет трудно взять очки. Результат может быть любой.

Результаты показывают, что пока у «Спартака» нет уверенной игры. Последняя победа должна дать уверенность. Но Абаскалю пока не хватает опыта для работы с такой командой — молодой ещё», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч 13-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» состоится в субботу, 28 октября. Встреча пройдёт в Воронеже и начнётся в 14:00 мск.