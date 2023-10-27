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В РФС прокомментировали отношение к чемпионату «Содружество»

В РФС прокомментировали отношение к чемпионату «Содружество»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что министерство спорта Российской Федерации имеет полное право организовывать любые физкультурно‑спортивные соревнования на территории страны.

«Не боимся ли реакции ФИФА на создание лиги «Содружество»? Комментировать, какая реакция может быть на создание лиги, не имеет смысла. Вы сами знаете, какие реакции могут быть. Что касается самого вопроса, то у нас есть закон о физической культуре и спорте. В соответствии с этим законом министерство имеет право в том числе организовывать определённые физкультурно‑спортивные и спортивные мероприятия и проводить их на территории нашей страны. Организатором лиги является Минспорт», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о создании футбольной лиги для клубов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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