«Барселона» — «Реал»: текстовая трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15 мск

Сегодня, 28 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» Мадрид. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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В последний раз команды встречались друг с другом в июле 2023 года, в товарищеском матче победу со счётом 3:0 одержала «Барселона». В рамках чемпионата Испании сезона-2022/2023 каталонцы и мадридцы обменялись победами — в 9-м туре сильнее оказались подопечные Карло Анчелотти (3:1), а в 26-м туре команда Хави обыграла «сливочных» (2:1).
После 10 проведённых туров Ла Лиги в текущем сезоне в турнирной таблице лидирует «Реал». «Барселона» занимает третью строчку, отставая от мадридской команды на одно очко.
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