Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Реал, 28 октября: текстовая трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15 мск

«Барселона» — «Реал»: текстовая трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» Мадрид. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Не пропустите! В прямом эфире матч «Барселоны» и «Реала» и его лучшие моменты покажет Okko.

Испания - Примера . 11-й тур
28 октября 2023, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались друг с другом в июле 2023 года, в товарищеском матче победу со счётом 3:0 одержала «Барселона». В рамках чемпионата Испании сезона-2022/2023 каталонцы и мадридцы обменялись победами — в 9-м туре сильнее оказались подопечные Карло Анчелотти (3:1), а в 26-м туре команда Хави обыграла «сливочных» (2:1).

После 10 проведённых туров Ла Лиги в текущем сезоне в турнирной таблице лидирует «Реал». «Барселона» занимает третью строчку, отставая от мадридской команды на одно очко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android