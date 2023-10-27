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Геркус высказался о совмещении Карпиным постов главного тренера в «Ростове» и в сборной

Геркус высказался о совмещении Карпиным постов главного тренера в «Ростове» и в сборной
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Футбольный функционер Илья Геркус прокомментировал совмещение Валерием Карпиным постов главного тренера в «Ростове» и в сборной России.

«Думаю, что решение об отставке в случае поражения в матче с «Локомотивом» — это личное дело Карпина и руководства «Ростова». Но, на мой взгляд, решение о совмещении поста главного тренера в клубе и в сборной России изначально было сомнительным. К сожалению, в истории не так много удачных примеров подобного, и рано или поздно придётся выбрать что-то одно», — приводит слова Геркуса RT.

Карпин возглавил дончан в конце 2017 года. В июле 2021‑го он был назначен главным тренером сборной России и в августе того же года покинул команду из Ростова‑на‑Дону. В марте 2022 года Карпин снова стал совмещать работу в клубе и сборной России — это произошло после отстранения национальной команды от международных турниров.

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