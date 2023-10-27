Пятибратов: «Факелу» нужно забивать минимум два мяча для победы над «Спартаком»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о предстоящем матче воронежцев со «Спартаком» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги.

«У «Факела» есть хорошие шансы со «Спартаком». Играют дома, ажиотаж в городе грандиозный — билетов уже нет. Настрой у команды будет сумасшедший. Понятно, что «Спартак» является фаворитом, но мы знаем, как неуступчив «Факел» на домашнем стадионе. Поэтому шансы выравниваются. Многое будет зависеть от реализации: пока голы даются с трудом. У «Спартака» точно будут свои моменты, поэтому «Факелу» нужно забивать минимум два мяча, чтобы побеждать. Жду бескомпромиссную борьбу, агрессивный и дерзкий футбол. Буду болеть за любимую команду!», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.